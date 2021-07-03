Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her ne kadar CHP ile HDP arasında resmî bir ittifak olmasa da iki parti arasındaki yakın ilişki aşikâr. Bu konu ne zaman gündeme gelse CHP kanadı hep yalandı. Ana muhalefet partisi, terör örgütü PKK ile organik bağı olan HDP'yle yan yan olduğunu gizlemeye çalıştı. "Dostlarımızla iktidar olacağız" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 6 Nisan tarihindeki TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "dostlarının" HDP değil, halk olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu "Soruyorlar, 'Dostlarınız kim'? Dostlarımız bu ülkenin garibanlarıdır, işsizleridir, esnafıdır, kamyon şoförleridir, apartman görevlileridir. Bizim dostlarımız halktır halk" sözlerini sarf etti. Onun bu söylemleri ise dün gelen bir itiraf ile boşa çıktı.

“NE YAPACAKSAK BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

Diyarbakır'ın yerel bir televizyon kanalına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sonunda ağzından baklayı çıkardı. Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 'Dostlarımızla ittifak olacağız' söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu aktardı. Sezgin Tanrıkulu "Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır. 'Biz bundan sonraki yolumuzu dostlarımızla yürüyeceğiz. Dostlarımızla iktidar olacağız ve ülkeyi yöneteceğiz" dedi. HDP'nin çok zor günler geçirdiğini belirten Tanrıkulu, şöyle devam etti: HDP'nin bir tarafta genel başkanları tutuklu, bir tarafta örgütleri büyük baskı altında. Kapatma davası açılmış. Biz bunları gören bir siyasi parti olarak şunları söylüyoruz; dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz, umutsuz olmayın, ne yapacaksak birlikte yapacağız. Bize güvenin.

CHP’den HDP’ye açık destek! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında gizli ortağı HDP’ye destek açıklamasında bulundu.

İyi Parti ve HDP arasında adaylık kavgası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "HDP, kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.