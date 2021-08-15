Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında geldiği Cezayir’de ülkenin Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

“TÜRK MİLLETİNİN DAYANIŞMA MESAJLARINI GETİRDİM”

Bakan Çavuşoğlu ve Cezayirli mevkidaşı Lamamra, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında “Cezayir ve Türkiye, yangın ve afetlerle mücadele ediyor. Yangında hayatını kaybeden Cezayirli kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve Türk milletinin dayanışma mesajlarını getirdim” dedi.

“YOL HARİTASINI BELİRLEDİK”

İki ülke arasındaki görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, “Bölgesel konularda görüş alış verişinde bulunarak, önümüzdeki süreçte birlikte yapabileceğimiz çalışmaların yol haritasını belirledik. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un ülkemize ziyaretiyle yüksek düzeyli İşbirliği Toplantısı ve Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nı gerçekleştireceğiz. Müzakere ettiğimiz anlaşmaları da en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.

TİCARET HACMİNDE YENİ HEDEF

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Cezayir’in Tunus, Libya gibi konularda görüşlerinin aynı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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