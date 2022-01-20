Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Ukrayna - Rusya gerginliğine ilişkinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda iyimser olanlar var, kötümser olanlar var. NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. NATO şimdi Rusya'ya sözlü cevap verdi.



Rusya'nın teklifleri vardı ona karşı, yazılı bir şekilde de cevap verecek. Sekreterya çalışıyor. Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya gelecek. Gerginlik devam ediyor, ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde amaç, gerginliği azaltılması" diye konuştu.



ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ



Ermenistan ile normalleşme sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve neler beklendiği görüşüldü. Biz açıkladık hedef tam normalleşme. Ermeniler de memnun ama bu süreçte uçuşların başlamasının dışında hangi adımlar atılabilir, özel temsilciler bir sonraki görüşmede onun üzerinde çalışacaklar. Güven artırıcı adımlar konuşulacak" açıklamasında bulundu.





Ermenistan ile görüşmeler ön şartsız sürecek Moskova’da 1,5 saat süren Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmede tam normalleşmede ön şartsız mutabakat sağlandı. İkinci görüşmenin yeri ve tarihinin diplomatik kanallardan bilahare belirleneceği kaydedildi.