CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

13 Ocak 2024 23:06 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 23:13

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı. Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BARIŞ KARADENİZ KİMDİR?

Barış Karadeniz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili seçildi.

27.08.1975 yılında Sinop’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sinop’ta tamamladı. Yükseköğrenimimi Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde tamamladı. Askerlik görevini Tokat’ta Jandarma olarak yaptı. Askerden geldikten sonra 2000 ve 2001 yıllarında Bektaşağa ve Türkeli Çatak köylerinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptı.

CHP tarafından aday belirleme süreci kapsamında 29 Mart 2015 tarihinde yapılan ve 5 aday adayının yarıştığı ön seçimden en fazla oyu alarak birinci çıktı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP Sinop Milletvekili olarak seçildi. Ardından yaklaşık 4 ay sonra yapılan 7 Kasım erken seçimlerinde de partisinden aday gösterilen Karadeniz, tekrar seçilerek ikinci kez meclise gitti.