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Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan muhalefete: Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak muhalefet partilerine 'deprem felaketi' üzerinden eleştirilerde bulundu. Muhalefetin deprem bölgesinde poz kestiğini söyleyen Erdoğan, "Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden katbekat daha fazla…Asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar. Ne diyelim?.. Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kilis mitinginde muhalefete '6 Şubat felaketi' üzerinden eleştirilerde bulunmuştu. Erdoğan, konuşmasından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı ve muhalefete yönelik 'Allah bu aymazların eline düşürmesin' dedi. 

Paylaşımında muhalefet partilerinin depremi unuttuğunu vurgulayan Erdoğan "Ne yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri. Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden katbekat daha fazla…" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

'DEPREMZEDELERİ AŞAĞILADILAR'

Bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık. Deprem turistleri bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verdikten sonra çekip gittiler. Bir daha yolları buralara hiç düşmedi.

Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular.                                        

Sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye depremzedelerimize yapılan hakaretleri, nobranlıkları, vicdansızlıkları saymıyorum bile…

Değil bir sene, üzerinden on yıllar geçse de bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız.

Yüreği yaralı insanlarımıza yapılan o hakaretler faillerinin alınlarına kara bir leke olarak yapışmıştır ve hep orada kalacaktır.

'REKLAMA HARCADIKLARINI DEPREME HARCAMALADILAR'

Bir daha hiç kimse milletimize böyle davranmaya cesaret bile edemesin diye kirli tarihlerini yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz.

Deprem, ülkemizin en acil, en önemli meselesiyken hâlen bu çevrelerin gereken dersi almadığını üzülerek görüyoruz.

Ne yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri.

Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden katbekat daha fazla…

Depremle, kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar.

Türkiye, daha bir sene önce 53 bin canını yitirmemiş, asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar.

Ne diyelim?..

Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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