MHP'li Yıldız'dan CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler: Dün ne ise bugün de o

MHP'li Feti Yıldız, sosyal medya paylaşımında CHP lideri Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Yıldız, "Terör örgütü uzantılarıyla iç içe geçmiş olanlar dün ne ise bugün de odur" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"Terör örgütü uzantılarıyla iç içe geçmiş olanlar, her fırsatta ahlaken sapkınları savunanlar, Türk Milletinin tarihsel haklarıyla çatışanlar, Türk düşmanlarıyla silah çatanlar, dün ne ise bugün de odur" diyen Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"CHP’nin Muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel’in Allah’ı ,Kur’an-ı Kerimi, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÖNETİM YETKİSİNİ ALDINIZ DA BİZ Mİ GÖRMÜYORUZ?'

İnsanın göstereceği en erdemli davranış edeptir. Bayram sabahı Hatuniye Cami önünde iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi yetkisini aldınız da biz mi görmüyoruz ..?.

Belediyelerin yapacağı işler yasa ile bellidir. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar kazandırmak, nikah kıymak vs. gibi görevler….elbette önemli…

31 Mart Seçim sonuçlarını ,oy verme motivasyonlarını ,beklentileri, seçmen davranışlarını, açık ve gizli İşbirliklerini ilçe, ilçe ,il,il inceliyoruz.

Kısa bir süre sonra rapor haline getirip Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’e sunacağız.

Muvakkat Genel Başkan, Osmanlı Türk Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım, 'insanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler.'"