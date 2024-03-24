Muharrem İnce'den eski partisi hakkında çarpıcı sözler: "DEM ile gizli nikah kıydı"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere günler kala eski partisi CHP hakkında çarpıcı sözlerde bulundu. İnce, "CHP, DEM ile gizli nikah kıydı" dedi.

Türkiye 1 hafta sonra sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den eski partisi CHP hakkında dikkat çeken sözler geldi. Mersin'de konuşan İnce, "CHP, DEM ile gizli nikah kıydı" dedi.

CHP DEM İLE GİZLİ NİKAH KIYDI

İnce, Tarsus Belediyesince yaptırılan projeler için Öğretmenler Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan İnce, Türkiye'de kurulan ittifakların, partileri birbirine benzettiğini savundu.

CHP ve DEM Parti'yi "gizli ittifak" yapmakla eleştiren İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar." diye konuştu.

Partisinin Tarsus Belediye Başkan adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'a destek isteyen İnce, "Toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz." ifadesini kullandı.