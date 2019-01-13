Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce insana akupunktur tedavisi sunan ve yüzlerce hekime bu işin püf noktalarını anlatarak eğitim veren Maraş Akupunktur Tedavi Merkezi Hocası Dr. İsmail Maraş gazetemize konuştu. 42 yıllık meslek hayatında “önce insan” diyerek çalıştığını belirten doktor İsmail Maraş’a biz sorduk o da birçok insanın merak ettiği konulara değindi.

¥ Neden akupunktur?

Sizlerle önemli bir bilgiyi paylaşmalıyım. Türkiye genelinde Eğitim ve Araştırma hastanelerimizde 37 Geleneksel Tıp ve Uygulama Merkezimiz faaliyete girdi. Bugüne kadar 1.600 tıp doktoru ve diş hekimine ilgili alanlarda eğitimler verildi. GETAT Kongresine onur konuğu olarak katılan ve tamamlayıcı tıbba ilgi ve alakasını çok yakinen bildiğimiz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan, toplantıda önemli bir noktaya dikkat çekti: 2012’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı kuruldu, bu alanda uygulama standartlar ve düzenlemeler getirildi. Üniversitelerimizde uygulama ve eğitim merkezleri açıldı. Hastanelerimizi şifahaneye dönüştürecek bir zihinsel değişimi gerçekleştirmek durumundayız. Bugün GETAT bünyesinde 15 alt başlık altında toplamda eğitimler veriliyor. Akupunktur da bunlardan bir tanesi.

¥ Tedavinin mantığı ve hedefi nedir?

Hayatta nasıl ki “gece-gündüz”, “soğuk-sıcak”, “acı-tatlı” gibi denge sistemi varsa, insan vücudunda zıtlıklardan oluşan böyle bir denge sistemi var. Bu sisteme “yin” ve “yang” dengesi denir. Sağlıklı kimselerde bu denge yerindedir. Bu denge vücutta dolaşan bir enerji sayesinde devridaim eder. Bu enerji Çinlilerin “chi” dediği, bizim ise “can” dediğimiz hayat enerjisidir. Bu hayat enerjisi, gece gündüz belirli bir düzen içinde tüm organ ve sistemlerimizde deveran edip durur. Bazı kişilerde bu denge sistemi (zamanla bilinen bilinmeyen birçok sebeple) bozulmaya başladıkça, vücutta enerji akımının deveranında da düzensizlikler başlar. Bozulan denge ve enerji akımındaki düzensizlikler, vücuttaki tüm organ ve sistemleri olumsuz etkiler. Bu etkinin ileri derecesinde hastalıklar oluşmaya başlar. İnsan, doğuşta her bakımdan âdeta sıfır km bir otomobil gibidir. Ancak zamanla yıpranmaya, yorulmaya, deforme olmaya başlar. Bir süre sonra farkında olmadan ağzımızdan “Hiç keyfim yok”,“Ağrılarım var” gibi sözler dökülür. Aslında size bu sözleri söyleten, vücuttaki enerji akışının düzensizleşmesidir. İşte bu denge sistemini ve enerji akışındaki bozukluğu düzenleyen en etkin tamamlayıcı tıp metodlarından biri akupunkturdur. Hem Dünya Sağlık Teşkilatı hem de Sağlık Bakanlığımızca kabul edilmiş bilimsel bir tedavi metodu. Vücutta denge sistemini düzenler. Akupunktur uzmanı, bilimsel metodlara ilaveten akupunktur yöntemleriyle de yaptığı muayenede vücuttaki denge bozukluğunun muhayyel haritasını çıkarır. Vücuttaki belirli noktalara kılcal iğnelerle, bozulan dengenin yerine gelmesi için vücuda gerekli uyarıyı gönderir. Bu uyarı, tıpkı belirli noktaları tuşlayarak telefonla istenilen numaraya ulaşılması gibidir.

¥ Vücudu bir bütün olarak mı tedavi eder?

Hastaların şikâyetleri, makinenin parçaları gibi tek tek ele alınarak tedavi edilmez. Hasta bir bütün olarak tedaviye alınır. Akupunktur muayenesinde önce vücudun “yin”, “yang” dengesi kontrol edilir. Denge bozukluğu ve bu bozulmanın sebep olduğu rahatsızlıklar genel hatlarıyla ortaya çıkarılır. Tam teşhis için geleneksel tıbbın tahlil röntgen gibi metodlarından da yararlanılır.