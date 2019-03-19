Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Limon, portakal, mandalina gibi turunçgiller ailesinden olan kumkuat, gerçek bir sağlık hazinesi. Kabukları ve çekirdekleriyle birlikte yenen kumkuatın faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyen Avrasya Hastanesi Diyetisyeni Büşra Çengel, “İçeriğinde bol miktarda bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur, kanı temizleyerek kan dolaşımını kolaylaştırır, damar sertliği ve tıkanıklığını önler, mikrop öldürücü özelliği sayesinde grip, nezle gibi enfeksiyonlara iyi gelir” dedi.