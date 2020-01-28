Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Estetik kaygı yaşayan ya da dış görünümünde daha güçlü bir sonuç elde etmek isteyen insanlar sıkça saç ekim yöntemine başvuruyor. DoctorZen Medikal Direktörü İsmail Zengin, kendilerinin geliştirdiklerini belirttiği Fiber Fue tekniğinin avantajının saçın deriye dokulu olarak ekilmesi olduğunu söyledi.

Zengin, saç ekiminde Fiber Fue Tekniğini şöyle anlattı:

“Dokuların nakil edilmesi uygulamasıyla yapılan, yaklaşık 3 ay içinde kelliğin bitmesini garanti eden bir yöntemdir. Kişilerin görünümünü en çok etkileyen detaylardan biri olan saç, dökülme sonucunda ne yazık ki yavaş yavaş kellik meydana getirmektedir. Bunun kalıcı olarak önüne geçilmesi için DoctorZen Clinic'te uzman doktorlar tarafından Fiber Fue Tekniği uygulanıyor. Bu tekniğin diğer saç ekim işlemlerinden en önemli farkı saçların dokularla birlikte alınarak bu yönteme özel olan solüsyonun içerisinde bekletilmesidir. Gelişmiş doku nakli olarak tanımlanan Fiber Fue, saç ekim işleminde dokular kılcal damarlar ile birleştirildiği için hızlı sonuç alınmasını sağlıyor. Sonucunda ise gür ve sıkı saçlara ulaşmak artık zor olmuyor. Saç ekim işlemlerinde uzun ve zorlu bir süreç yaşanırken, Fiber Fue tekniği sayesinde bu zaman dilimi 3 aya indirgeniyor. Özel solüsyonda bekleyen dokular bu aşamada canlanıyor ve köklerin saç derisine hızlı bir şekilde yapışmasına neden oluyor. Bu sayede işlem hacmi daha kısa bir sürede gerçekleşirken, saçların dökülmemesi avantajı oluşturuluyor. Yurt dışında henüz kendini göstermeyen Fiber Fue Tekniği, ilk kez Türkiye'de uygulanıyor” dedi.