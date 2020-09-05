Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 10 yıl önce dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir operasyonla kadavradan rahim nakli yapılan ve 4 Haziran'da annelik sevinci yaşayan Derya Sert, bebeğini ilk defa kucağına aldı. Sert'e rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 28. haftada 760 gram olarak dünyaya gelen Ömer bebeğin yoğun bakım ünitesinde üç ay süren kritik süreci atlattığını belirterek, “Bebek bu süreci de oldukça güzel geçirdi. Her geçen gün kilo aldı. Üç kilogramı aştı. Yoğun bakım ünitesinden çıkartarak annesiyle bir odaya aldık. Birkaç hafta sürecek rutin kontrollerinin ardından taburcu edebileceğiz” dedi.