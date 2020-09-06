Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan bütün uyarılara rağmen koronavirüs vakaları kurallara uyulmadığı için her geçen gün artıyor. Hasta hâlde düğüne katılıp insanların hayatını tehlikeye atanlar, pozitif vakalarda isimleri saklayanlar salgının yayılmasına davetiye çıkarıyor. Koronavirüs salgınının ciddiye alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ali Ramazan Benli "Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan da bu hastalığa maruz kaldı. Fakat insanlarımız hâlâ hastalığı önemsemiyor. Bu hastalık ölümcül" dedi. Test sonucu pozitif çıkan vatandaşların, yakın temasta bulundukları kişi isimlerini sakladıklarını belirten Doç. Dr. Benli, sosyal medya hesabında virüsle savaşan sağlık çalışanlarının fotoğraflarını paylaşarak "Temaslı bilgisi doğru verilmezse virüsün yayılmasının önüne geçemeyiz” ifadelerini kullandı.

RESMEN SORUMSUZLUK

Öte yandan günlerdir yaşanan sorumsuzluk örneklerine bir yenisi daha eklendi. Hatay’ın Arsuz ilçesine balayı için gelen yeni evli çiftin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Kozkalesi köyünde yapılan iki düğüne de katıldı. Altınözü İlçe Jandarma ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak köyü karantinaya aldı. Karantina süresinin yapılacak olan sağlık incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.