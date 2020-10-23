Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Massachussets Teknoloji Enstitüsü, koronavirüs partiküllerini sadece filtrelemeyen, ayrıca öldüren elektrikli bir yüz maskesi üzerinde çalışıyor.

Maskedeki bakır tellerin, nefes alınınca 90 santigrat dereceye kadar ısınması ve partikülleri öldürmesi öngörülüyor.

Tellerin etrafında yalıtkan sentetik kauçuk madde vücudu ısınmadan koruyacak.

Pille çalışacak maskelerin, ticarileşmesi halinde normal maskelere göre çok pahalı ama son derece de koruyucu olacağı ifade ediliyor.

Sadece enfeksiyon riskinin yüksek olduğu hastaneler ve toplu ulaşım vasıtalarında kullanılması tavsiye edilen maskelerin her kullanımdan sonra sterilize edilmesi gerekecek.

Maskenin patentini almak için başvuruda bulunan araştırmacılar, fiziksel testler için maskenin prototipini üretmeye başladı.