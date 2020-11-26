Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Artık evlerimizde daha çok koronavirüslü var! Hemen her haneden bir kişinin Covid-19’a yakalanmaya başlaması ile artık evlerimizin de en önemli bulaşma kaynaklarından biri hâline geldiğini söyleyen Acıbadem Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke “Covid-19 PCR testi ile teşhis koyulan vakaların neredeyse yüzde 80’e yakın kısmının tedavileri evde yürütülebiliyor. Bu gerçek göz önüne alındığında Covid-19’un önemli bulaşma yolu artık ev ortamları hâline geldi. Sokakta gösterdiğimiz korunma tedbirlerini artık evde de almaya başlamak gerekir” dedi. Prof. Dr. Büke, Covid-19’lu hasta ile aynı evde yaşamanın bir an bile ihmal edilmemesi gereken kurallarını anlattı...

Pozitif kişi ayrı odada kalmalı

Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, bir süre boyunca ayrı bir odada yaşaması gerekir. Hastanın odasının kapısı her zaman kapalı olmalı, yemeğini diğer aile fertlerinden ayrı ya da odasında yemelidir.

Odaya girilecekse kesinlikle maske takılmalı

Kimse mecbur kalmadıkça hasta kişinin odasına girmemeli, hasta kişi de mecburi hâller dışında bu odadan dışarıya çıkmamalıdır. Odaya girmek mecburiyetinde kalan kişinin mutlaka maske takması gerekir.

Banyo her kullanımdan sonra temizlenmeli

Tuvalet banyo ayrılmalıdır. Eğer bu mümkün olamıyorsa hasta kişinin banyo-tuvalet kullanımından sonra yer, yüzey, tuvalet, lavabo, çeşme muslukları ve duş alanı dezenfektan ile silinmeli ve temizlenmelidir.

Çamaşırları ve mutfak eşyaları ayrılmalı

Covid-19 test sonucu pozitif olan kişinin çamaşırları ve bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. gibi kullandığı eşyalar ayrılmalıdır. Çamaşırları ayrı olarak ve makinede; yemek için kullandığı eşyalar da kullanım sonrası deterjan ve su ile makinede ya da elde yıkanmalıdır.

Ortak alanlara temastan sonra eller yıkanmalı

Aynı ev ortamını paylaşan herkesin ellerini ortak alanda temastan sonra, yemek öncesi, yemek sonrası, tuvalet sonrası, yemek hazırlamadan önce yıkaması gerekir.

Pozitif kişi mutlaka maske kullanmalı

Covid-19 hastası, bulunduğu odadan diğer odalara ya da banyoya, tuvalete giderken ağız ve burun kapalı olacak şekilde maskesini takarak ev içerisinde hareket etmelidir.

Yüzeyler sık sık dezenfekte edilmeli

Kapı kolları, elektrik düğmeleri gibi el temasının olabildiği bütün yüzeyler temas sonrası dezenfektan ve deterjanlı su ile silinmelidir.

Havlu mutlaka ayrı olmalı

Havlular bulaşma riskinin yüksek olduğu eşyalar olduğundan kâğıt havlu kullanılmalı ya da evdeki herkesin havlusu ayrı olmalıdır.

Yastık yüzleri her gün değiştirilmeli

Covid-19 hastasının yastık yüzleri her gün değiştirilmeli ve makinede en az 60 derece sıcaklıktaki suyla yıkanmalı, nevresimleri de üç günde bir değiştirilmeli ve yine en az 60 derecede yıkanmalıdır.

Ev, düzenli olarak havalandırılmalı

Covid-19 pozitif kişinin bulunduğu oda ve evin mümkün olan bütün alanları günde birkaç dakika ve belirli süre ile havalandırılmalıdır. Covid-19 olmayan ev halkı kesinlikle ‘Geçmiş olsun’ ziyaretine kimseyi kabul etmemelidir.

İYİLEŞTİKTEN SONRA DA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Prof. Dr. Çağrı Büke izolasyonun süresi için de şunları söyledi: Bu uygulamalar Covid-19 testi negatifleştikten sonra bir süre daha sürdürülmeli, test yapılmamışsasemptomlar tamamen geçtikten 48 saat sonrasına kadar ya da semptom başlangıcından sonraki ortalama 14 güne kadar devam ettirilmelidir. Ancak bu virüsün bazen daha uzun süre ile vücuttan atılımının devam edebileceği de akıldan çıkarılmamalıdır..