Prof. Dr. Özbülbül, özellikle genç ve orta yaş hasta grubunda Covid-19’u geçirdikten sonra geçmeyen nefes darlığı ya da sonradan ortaya çıkan göğüs ağrısı gibi şikâyetleriyle gelen hastalarda kalp tutulumu gözlemlediklerini kaydetti. Bu durumu kalp MR’ı ile görüntülediklerini söyleyen Prof. Dr. Özbülbül, “Son dönemlerde sıklıkla bu bulguya rastlıyoruz. Bunlar çoğunlukla Covid-19 enfeksiyonunu ayakta ve hafif atlatan hastalar. Yatarak tedavi olan ve ağır bir Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların zaten üçte birine yakınında çok ciddi kalp kası tutulumu meydana geliyor. Bunlar, kalpte ritim bozuklukları, kalp yetmezlikleri, kalpte kasılma kusuru ve hayatı kaybetmeye kadar giden çok ciddi klinik sonuçlara sebep olduğunu biliyoruz. Enfeksiyonu atlatan kişilerin geçmeyen nefes darlığı ya da sonradan ortaya çıkan göğüs ağrısı gibi şikâyetleri ihmal etmemesi gerekir” diye konuştu. İHA
Korona kalpte hasar bırakıyor
26.11.2020 - 06:18 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 enfeksiyonunun akciğerlerde oluşturduğu tahribatın yanı sıra birçok farklı organda da işlev bozukluğuna yol açtığını belirten Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Radyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, bu organlardan birinin de kalp olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül,
749024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/749024.aspx
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