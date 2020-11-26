Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Özbülbül, özellikle genç ve orta yaş hasta grubunda Covid-19’u geçirdikten sonra geçmeyen nefes darlığı ya da sonradan ortaya çıkan göğüs ağrısı gibi şikâyetleriyle gelen hastalarda kalp tutulumu gözlemlediklerini kaydetti. Bu durumu kalp MR’ı ile görüntülediklerini söyleyen Prof. Dr. Özbülbül, “Son dönemlerde sıklıkla bu bulguya rastlıyoruz. Bunlar çoğunlukla Covid-19 enfeksiyonunu ayakta ve hafif atlatan hastalar. Yatarak tedavi olan ve ağır bir Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların zaten üçte birine yakınında çok ciddi kalp kası tutulumu meydana geliyor. Bunlar, kalpte ritim bozuklukları, kalp yetmezlikleri, kalpte kasılma kusuru ve hayatı kaybetmeye kadar giden çok ciddi klinik sonuçlara sebep olduğunu biliyoruz. Enfeksiyonu atlatan kişilerin geçmeyen nefes darlığı ya da sonradan ortaya çıkan göğüs ağrısı gibi şikâyetleri ihmal etmemesi gerekir” diye konuştu. İHA