Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumun genelinde bu konuyla ilgili merak uyandıran detayları ve birçok sorunun yanıtını, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr.Serhat Yalçın açıkladı.

Ağız Kanseri Nedir?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr.Serhat Yalçın, "Ağız kanseri, ağzı oluşturan parçaların herhangi birinde gelişen (ağız boşluğu) kanseri ifade eder. Ağız kanseri şu bölgelerde ortaya çıkabilir:

– Dudaklar

– Diş etleri

– Dil

– Yanakların içi

– Damak

– Ağız tabanı (dilin altında)

Ağız iç kısmında meydana gelen kansere bazen ağız kanseri veya ağız boşluğu kanseri denir.

Ağız kanseri, baş ve boyun kanserleri olarak adlandırılan bir kategoride gruplanan çeşitli kanser türlerinden biridir

Ağız kanserleri aslında hem ağız boşluğunun içinde hem de ağzın gerisinde yer alan orofarenks olarak adlandırılan bölgede görülen kanserlerdir" açıklamasını yaptı.

Erkeklerde Görülme Sıklığı Daha Fazla!

Ağız kanserlerinin erkeklerde, kadınlara oranla dafa fazla yaşandığının altını çizen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın,

HPV Virüs riski taşıyorsanız risk altındasınız diyebiliriz" cümlelerini sarf etti.

Ağız kanserleri genellikle ağız tabanı ve dilde görülür. Ağız içinde yapılan incelemeler sonrası aşağıdaki belirtilerden birine ya da bir kaçına rastlandığında hastanın en kısa sürede diş doktoruna danışması gerekir.

-Küçük kenarları düzensiz beyaz alanlar (lökoplaki)

-Kırmızı alanlar (eritroplaki)

-Kırmızı beyaz alanlar (eritrolökoplaki)

-Kolaylıkla kanayan ve iyileşmeyen yaralar

-Şişlikler ve doku kalınlaşmaları

-Sürekli boğaz ağrısı

-Kulak ağrısı

-Ağız kokusu

-Yutkunma ve konuşmada güçlük

-Boyunda şişlik ya da büyüyen kitle



Check-Up Çok Önemli!

Prof. Dr. Serhat Yalçın, diş check-up’nın önemini vurgulayarak;

"Yılda en az bir defa check-up yaptırmak gerekir.Diş muayenesi sırasında diyabetten, kalp hastalıklarına, ağız ve gırtlak kanserlerine, kemik erimesine kadar pek çok ciddi hastalığın belirtileri önceden teşhis edilebiliyor" sözlerini kaydetti.

Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti;

"Ağız kanseri tedavisi, kanserin bulunduğu bölge ve evresine, bunun yanında kişinin genel sağlık ve tercihlerine bağlıdır. Sadece bir çeşit tedavi olabilir ya da kanser tedavilerinin bir kombinasyonundan yararlanılabilir. Tedavi alternatifleri, cerrahi, radyasyon ve kemoterapiyi içerir"