Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'dan iyileşen hastalardan alınan kandaki plazmaların başka hastalara verilmesiyle antikorların hastayı tedavi ettiğini, virüsü etkisiz hâle getirdiğini dile getiren Merkezin Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, “İmmün plazma aslında pasif antikorlar, modern aşının atasıdır. Bu yeni kullanılacak aşıların da aslında temeli immün plazmanın içerisindeki antikorlara dayanır. Hastalığın erken döneminde kullanılan yüksek antikor titreleri ile konvelasan plazmaların hastalarda etkili ve faydalı bir tedavi olarak görüldüğü bilimsel olarak ispatlandı” dedi. Türk Kızılay öncülüğünde immün plazma toplamaya devam edildiğini kaydeden Prof. Dr. Erkurt, Malatya’da yaklaşık 100 hastaya immün plazma naklettiklerini, İstanbul, Ankara, Adana ve çevresindeki şehirlere de 900 ünite gönderdiklerini söyledi.