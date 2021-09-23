Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çocuklarda özellikle 12 yaşından önce ani olarak ortaya çıkan takıntı veya tiklerin yanı sıra okul başarısında düşme ve davranış değişikliklerinin beta enfeksiyonuna bağlı olabileceğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Topçu, “Basit bir boğaz enfeksiyonu tam tedavi edilmediği takdirde çocukta nörolojik hastalıklara yol açabilir” dedi.

Halk arasında ‘beta mikrobu' olarak da bilinen streptokok bakterisinin, çocuklarda PANDAS olarak adlandırılan nörolojik ve psikiyatrik bir hastalığa sebep olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Topçu, bu hastalığa yakalanan çocukların, mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi.

Beta mikrobu artık 5 dakikada tespit edilecek Antibiyotik tedavisinin en sık uygulandığı beta mikrobu kaynaklı üst solunum yolu hastalıklarında, uygun tedavi artık 5 dakikada sonuç verebilen tanı kitleriyle belirlenecek.