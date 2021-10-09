Türkiye Gazetesi

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Ağrı ve mide bulantısı yüzünden aylardır yemek yiyemeyen Turan’ın ameliyattan çıktıktan sonra ilk sorduğu şey yemek oldu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır ağrı çeken Mustafa Turan, ağrılarından kurtulmak için birçok defa doktora gitti. Turan’a ameliyat olması gerektiğini söylendi. Ancak, daha önce asbest solumaktan dolayı akciğerinde hasar oluştuğu için genel anestezi verilemiyordu. Ağrılarıyla yaşamaya mahkûm olan Turan’ın yapılan tahliller sonucunda hastalığının ilerlediği ve safra kesesinin iltihaptan çürümeye başladığı ortaya çıktı. Durumun aciliyetini gören Opr. Dr. İhsan Oruk, Mustafa Turan’ı ameliyata aldı. Ameliyat hastanın vücudunun alt kısmı uyuşturularak laparoskopik olarak yapıldı. Yaklaşık bir saat süren operasyon neticesinde Mustafa Turan sağlığına kavuştu.

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