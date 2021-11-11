Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisi sürecinde pek çok yerde olduğu gibi ülkemizde de bağışıklığı güçlendirmek için bitki çaylarının tüketimi arttı.

Kış aylarının da gelmesi ile beraber bitkisel çay tüketiminin arttığını ifade eden Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız, karışık çay paketlerinin içeriğindeki tehlikeye dikkat çekti.

HİPERTANSİYONU OLANLAR ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ

Meyan kökü bitkisinin aslen baklagiller ailesinden, çalı türü bir bitki olduğunu belirten Uzm. Dr. Serkan Yıldız, anavatanı Rusya ve Çin olan bu bitkinin ülkemizde de yetiştiğini, köklerinin çok farklı kullanım alanı olduğunu belirterek, “Meyanın en yaygın kullanım şekli kaynatılarak çay olarak tüketilmesidir. Bunun dışında tatlı olduğu için şerbet olarak da tüketiliyor. Sindirim ve solunum sistemine, soğuk algınlığına iyi geldiği, ağrı kesici özelliği bulunduğu ve hatta saç ve cilt güzelliğine de katkıda bulunduğu düşünülüyor. Ancak bu noktada bu bitkinin hiç de masum olmadığını söylememiz gerekiyor. Meyan bitkisi, böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak kan basıncı yani tansiyon yüksekliğine neden olur. Meyan çok kolay ulaşılabilen ama gerçekte çok da tehlikeli bir bitki” dedi.

İÇERİĞİNE MUTLAKA BAKIN

Hipertansiyonun toplumda çok sıklıkla görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Serkan Yıldız, “Hipertansiyonu olanlar marketlerden karışık çay alırken içeriğine bakmalı. İçinde meyan kökü olan çaylardan uzak durmalı. Örneğin tansiyonu kontrol altında olan bir hasta, böyle bir bilgiye sahip olmadığı için karışık bitki çayını tüketiyor ancak tansiyonu fırlıyor. Doğada da tıpkı kekik, ıhlamur gibi kolaylıkla bulunabiliyor. Dağlardan topluyor insanlar. Bu nedenle hipertansiyon öyküsü olan hastaların karışık bitkisel çay tüketimi konusunda çok dikkatli olmaları ve satın aldıkları ürünün içeriğini dikkatlice gözden geçirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Bitki çayındaki tehlikeye dikkat! Bitki çaylarındaki tehlikeye dikkat çeken uzmanı eczacı Eda Sönmez Gürer, "Doğru şekilde kullanılmayan bitkiler, tiroit, nörolojik, otizm ve kısırlık gibi ciddi hastalıklara hatta ölümlere yol açabilir" dedi.

'Bitki çayları yumurtalık kanseri riskini azaltır' Diyetisyen Nursena Altunsu, "Kışın hastalıklardan korunmak için kuşburnu ve hibiskus çayları tüketilebilir. Siyah ve yeşil çay içerdiği etken maddeler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önler. Bitki çaylarının, içerdiği antioksidan işlevi gören flavonoidler sayesinde yumurtalık kanseri riskini azalttığı bildirilmiştir." dedi.

Hamilelere bitki çayı uyarısı: Uzmanınıza danışın Diyetisyen Özden Örkcü, hamilelerin bitki çayı tüketmeden önce mutlaka uzman görüşü alması gerektiğini belirtti.