Türkiye Gazetesi

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 266 bin 939’a ulaşırken, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı ise 1297’ye çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 artarak 137 bin 513’e ulaştı.

Dün İtalya'da 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 432 artarak 5 milyon 107 bin 729 oldu.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 111 milyon 161 bin 728 doz aşı uygulandı.



İtalya vaka rekoru! Bir günde 126 bin kişi korona oldu İtalya, dünkü günlük vaka rekorunu bugün geçti. Ülkede son 24 saatte 126 bin 888 kişi korona oldu.

İtalyan sağlık yetkilileri karantina kurallarından endişeli Koronavirüsle mücadele yaklaşık iki yıldır devam ediyor. İtalyan sağlık yetkilileri, hükümete Covid-19 karantinalarının ve kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda çağrıda bulunarak bu karantinaların günlük hayatı felce uğratabileceği ve ülkede salgının başlangıcında yaşanan kaosun yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.