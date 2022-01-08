Türkiye Gazetesi

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İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Omicron gibi hızla yayılan bir varyantın, aşılama ve bağışıklığın nispeten iyi olduğu bir dönemde gelmesinin bir şans olduğunu belirterek “Aşılama olmasaydı normalde dört beş yılda elde edebileceğimiz ve çok kayıp verebileceğimiz bir süreci, aşılar ve Omicron sayesinde bu sene bitirebiliriz. Koronavirüs pandemi olmaktan çıkıp, ayakta geçirebileceğimiz endemik bir hastalığa dönüşebilir” dedi.

VİRÜS ZAYIFLADI, BİZ GÜÇLENDİK

Omicron’un toplumda hızla bulaştığı ve geniş bir yayılım sağladığı için kendinden önceki varyantları ortadan kaldırmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Tükek “Bundan önce Delta varyantı hâkimdi ve daha ağır geçtiği için problemliydi. Omicron ondan daha hızlı yayıldığı için her yeri ele geçirdi. Dolayısıyla Delta ve diğer varyantlar yerleşecek vücut bulamadığı için azalmaya ve giderek ortadan kalkmaya başladı. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgilere göre Omicron daha hafif geçiyor. İki sene önce böyle bir virüsle karşılaşsaydık işimiz zor olabilirdi. Ancak iki hatta üç doz aşılı kişilerin sayısının artması ve birçok kişinin hastalığı geçirerek bağışıklık elde etmesi sebebiyle Omicron’a karşı daha iyi durumdayız. Hem virüsten kaynaklanan zayıflama hem de bizim bağışıklık sistemimizin güçlenmesi sebebiyle son varyantı daha iyi karşılıyoruz. Şu anda bu kadar salgın olmasına rağmen ortalık kırılıp dökülmüyor” diye anlattı.



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OMICRON DOĞAL AŞI

Pandeminin ilk günlerinden itibaren koronavirüsten kurtulabilmek için hedefin sürekli aşılamayla toplumu bağışık hâle getirmek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tükek “Aşı, bağışıklık sağlıyor ancak aşı olmayan vatandaşlar da vardı. Şu anda hem aşılama ile hem de koronavirüsün Omicron varyantı ile yayılması sayesinde bağışıklık kazanmış kişi sayısı artıyor. Yüzde 80’in üzerine çıktığı zaman bir süre sonra zaten virüsün hastalık yapacak organizma bulamadığını göreceğiz. Bu da hastalığın ortadan kalkması ya da hafiflemesi anlamına geliyor. Omicron doğal aşı gibi. Covid’den çıkışın anahtarı olabilir” diye konuştu.

VAKALAR ARTIYOR AMA HASTANE YATIŞLARI AYNI HIZLA ARTMIYOR

Hızlı bulaşan Omicron’un toplumda hâkim varyant olmaya başlamasıyla hastane yatışlarında hafifçe yukarı yönlü bir seyrin başladığına işaret eden Prof. Dr. Tükek “Ama şu anda 60 binlik 70 binlik rakamlara göre iyi durumdayız. Şu anda daha çok gençlerde enfeksiyon var ve gençler de bunu daha hafif atlatıyor. Ama bu daha yaşlı gruba ve kronik hastalıkları olan gruba sıçrarsa hastane yatışları artabilir. Şu anda hastane yatışlarında ve yoğun bakımlarında önemli bir doluluk yok” dedi.

DAHA KÖTÜ VARYANT GELMEZ

Covid-19 virüste giderek daha hızlı yayılan ancak daha hafif hastalığa yol açan mutasyonlar görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Tükek “Daha kötü bir varyant gelmesi teorik olarak mümkün ancak her şey bu şekilde giderse gerçekleşme ihtimali çok düşük. Omicron’dan daha kötü olabilmesi için ondan daha hızlı yayılan ve daha ağır hastalık yapıyor olması lazım. Bu da çok mümkün görünmüyor. Virüs antijenik yapısını çok değiştirir ve farklı bir virüs hâline gelirse -ki düşük bir ihtimal de var- o zaman başka. Ama şu normal seyri esnasında koronavirüsün kendini mutasyona uğratıp da artırma ihtimali tabii ki var ama düşük bir ihtimal. Omicron hakikaten bu noktada temel kilometre taşı gibi olacak” diye konuştu.

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