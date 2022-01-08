Türkiye Gazetesi

Covid 19'un hafif üst solunum yolu semptomlarıyla atlatıldığını veya herhangi bir şikâyet olmaksızın geçirilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, şöyle konuştu:

“Covid'i ağır geçirenlerde kalıcı akciğer hasarı riski daha yüksek. Yine Covid'i ağır geçirenler sürekli oksijen tüpü bağımlısı olabiliyor. Covid 19 ağırlıklı hafif üst solunum yolu semptomlarıyla atlatılıyor veya herhangi bir şikâyet olmaksızın geçirilebiliyor. Akciğer tutulumu ki özellikle hastada nefes darlığı gelişmesi durumunda kuşkulanmak gerekiyor, hastaların yüzde 15-20 kadarında gerçekleşiyor. Yine yüzde 2-4 kadar hastada da yoğun bakım gerektirecek boyutta şiddetli akciğer tutulumu olabiliyor. Tabi burada bahsettiğimiz ciddi hastalık oranları, ilk verilere göre, Omikron varyantında daha düşük oranlarda gerçekleşiyor.”



AĞIR ZATÜRRE VE AKCİĞER YETMEZLİĞİ GELİŞEBİLİYOR



Covid-19’un akciğerde bir nevi zatürre yaptığını vurgulayan Bülbül, sözlerine şöyle devam etti:

“Covid 19 akciğerde bir nevi zatürre yapıyor. Ancak burada her iki akciğeri etkileyen yaygın bir tutulum söz konusu. Akciğer tutulumu hafiften, çok ağır etkilenmeye hatta ölüme kadar gidebilen şekillerde seyredebiliyor. Bir kısım hasta sadece oksijen ile yetinebilirken, bir kısım hastada yüksek akımlı oksijen desteği gerekiyor, bir kısmında entübasyon ve solunum cihazı desteğinin de yeterli olmadığı, kalp akciğer makinesi diyebileceğimiz ECMO desteği gerektiren çok ağır zatürre ve akciğer yetmezliği gelişebiliyor.”



HASTALARDA UZUN SÜRELİ HASAR GELİŞEBİLİR



“Covid-19 kalıcı hasar veya sakatlığa yol açıyor mu?" sorusuna hastalarda uzun süreli hasar gelişebildiğini belirten Bülbül, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Evet, maalesef bazı hastalarımızda uzun süreli kalıcı hasar gelişebiliyor. Hastalık öncesinde kişi tamamen sağlıklı iken, Covid-19 geçirdikten sonra akciğerde kalıcı hasar nedeniyle artık iki adımda bir tıkanan, nefes darlığı yaşayan hastalarımız var. Sürekli oksijen kullanmak zorunda kalan hastalarımız da var. Bu konuda yapılmış çalışmalar da var aslında. Genel olarak hastaların yüzde 2-3 kadarında tedavinin üzerinden 2-3 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen kalıcı hasar ve long Covid dediğimiz tablo gelişebiliyor.”

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