Türkiye Gazetesi

35.000 sağlık çalışanının araştırmasında, Covid geçiren aşısız kişilerde sonraki 3 ila 9 ay arasında enfeksiyona karşı yüzde 85 koruma görüldü. Bu oran enfeksiyondan 15 ay sonra yüzde 73’e düştü. Covid geçirmiş çift doz aşılılarda ise bu rakamlar 9 aya kadar yüzde 91, 15 ay sonrasında yüzde 90 olarak gerçekleşti.

O TEZ ÇÜRÜDÜ

Bulgular İngiltere Milli Sağlık Sistemi (NHS) anestezi uzmanlarından Dr. Steve James’in, Covid geçirmiş kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmadığı tezini çürüttü. Araştırmaya liderlik eden Dr. Susan Hopkins, araştırma sonuçlarını James’in iddiaları üzerine açıkladı.

KORONAVİRÜS ATLATIP AŞI OLANLAR ‘SÜPER BAĞIŞIKLIK’ KAZANIYOR

Öte yandan ABD’li bilim adamları tarafından geçtiğimiz günlerde başka bir araştırma yapılmıştı. Araştırmaya göre, aşılandıktan sonra koronavirüs ile enfekte olan kişilerin ‘süper bağışıklık’ kazandığı açıklanmıştı. Oregan Healt and Science Universiy’de yapılan çalışmada tam aşılı kişiler incelendi ve önemli bir sonuca ulaşıldı. Araştırmaya göre “Aşıları tam olup koronavise yakalananlar ‘süper bağışıklığa’ sahip oluyor” denilmişti. California Üniversitesi’nde görevli doktor Monica Gandhi ise çalışma sonuçları hakkında önemli bir bilgi paylaştı: “Aşılamanın ardından geçirilen koronavirüs, yalnızca aşılanmış olanlara göre daha güçlü bağışıklık oluşturuyor.”

Korkutan araştırma: Bazı Covid hastaları virüsü 10 gün sonra da bulaştırabilir Covid-19’un yeni varyantı Omicron endişelere neden olurken İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları korkuttu. Çalışmada, bazı kişilerin koronavirüse yakalandıktan 10 gün sonra da virüsü yaymaya devam edebileceği tespit edildi.

Salgında yeni keşif: Covid-19’u ağır geçirme riskini iki kat artırıyor Polonyalı araştırmacılar, yeni bir gen varyantı keşfettiklerini ve söz konusu varyantın Covid-19’u ağır geçirme riskini iki katına çıkarabildiğini açıkladı.