Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Türkiye’de de bir haftada vakaların artış oranı yüzde 150’ye yaklaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 13-19 Haziran tarihleri arasında 10 bin 954 vaka tespit edilirken, bu sayı 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635’e yükseldi. Uzmanlara göre, toplu taşımada ve kapalı alanlarda maske uygulamasının kaldırılması vaka sayılarının artmasına sebep oldu. Bayram hareketliliği ile birlikte virüsün dolaşımının daha da artacağına dikkat çeken uzmanlar, 65 yaş üstü vatandaşlara özellikle kapalı alanlarda maske takmaları uyarısında bulundu. Uzmanlar, sonbaharla birlikte yeni bir dalganın gelebileceğini tahmin ediyordu. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de vakalar artmasına rağmen, hem hastanede tedavi ihtiyacı duyanların hem de ölüm vakalarında artış görülmüyor. Türkiye’de vakalar artmasına rağmen ölüm sayısı düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, önceki hafta haftalık vefat sayısı 19, son haftaya ilişkin vefat sayısını ise 17 olarak açıkladı.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında artış var Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; 20-26 Haziran haftasında 17 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 635 kişi koronaya yakalandı.

DSÖ'den korkutan açıklama: Covid-19 vakaları 110 ülkede arttı, salgın bitmedi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 vakalarının 110 ülkede artış gösterdiğine dikkati çekerek, salgının bitmediği uyarısında bulundu.