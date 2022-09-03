Türkiye Gazetesi

Ses dalgalarının kullanıldığı bir yöntem olan ultrason ile hastaların karın içerisinin görüntülenmesi yapılmaktadır. Bu yöntem özellikle gebelik sürecinde bebeğin izlenmesi amacı ile tercih edilir. Böylelikle hastaların bebek ile ilgili görüntüleri takip etmesi de mümkün olabilmektedir.

Ultrason nedir?

Bir diğer görüntüleme yöntemi olan ultrason yöntemi ile birlikte ses dalgaları kullanılarak yumuşak karın içi görüntüleme yapılabilmektedir. Aynı zamanda ultrasonun kullanım alanları gebelik ile sınırlı değildir.

Ultrason nasıl çekilir?

Bir ilaç ve prob yardımı ile bu görüntüleme yöntemi hayata geçirilir. Hızlı ve kolay bir görüntüleme yöntemi olarak karşımıza çıkar.

Ultrason hangi alanlarda kullanılır?

Öncelikle gebelik olmak üzere birtakım rahatsızlıkların ve karın için görüntülemenin yapılması için kullanılan bir tekniktir.

Ultrason çeşitleri nelerdir?

Renkli ultrason tekniği gibi yeni tekniklerin yanı sıra ayrıntılı teknikler de mevcuttur.

Renkli Doppler Nedir?

Ses dalgaları baz alınarak yapılan bir diğer yöntem olan renkli doppler yöntemi ile hastaların damarlarına verilen bir sıvı ile görüntü elde edilmektedir. Ülkemizde birçok sağlık merkezinde bu yöntem kullanılarak hızlı bir sonuç alınır.

Renkli Doppler Nasıl Çekilir?

Bu yöntemin gerçekleştirilmesi aşamasında özel bir hazırlık yapılmasına gerek duyulmaz. Bazı durumlarda hastaların belirli bir süre aç kalarak görüntü alması gerekir. Renkli doppler yöntemi günümüzde birçok hastanın karın içi hassasiyetlerinin takibi için kullanılır.

Renkli Doppler Hangi Alanlarda Kullanılır?

Birçok organ hastalıklarının tespiti aşamasında kullanılan renkli doppler yöntemi bunların yanı sıra hastaların doku ve kaslarının incelenmesi amacı için de kullanılan bir yöntemdir. Son zamanlarda bu yöntem sayesinde hastaların istenilen bir şekilde görüntülerinin alınması amaçlanmaktadır.

Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Bu yöntem yaklaşık olarak 45 dakika sürer ve hızlı bir şekilde sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenle birçok sağlık merkezinde hızlı görüntü almak için kullanılan bir yöntemdir. Sağlık merkezlerinde bu yöntem ile hastaların damar rahatsızlıkları da tespit edilebilmektedir.

Aç Karnına mı çekilir?

Hastaların söz konusu görüntüleme yöntemi hakkında detaylı bilgi sahibi olmasının yanı sıra aynı zamanda hastaların 12 saat yemek yememeleri de gereken durumlar mevcuttur.

Renkli Doppler Hangi Hastalıkları Gösterir?

Kanser gibi rahatsızlıkların yanı sıra aynı zamanda hastaların gebelik sürecinde de kullanılan bir yöntemdir. Ülkemizde sağlık alanında hizmet veren birçok kuruluşta safra ve karaciğer organları ile ilgili rahatsızlıkların tespiti aşamasında da kullanılan bir yöntemdir.



Kaynak: https://www.labistanbul.com.tr/kadikoy-usg.html