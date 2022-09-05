Türkiye Gazetesi

İsveç'teki araştırmacılar, 150'den fazla eski ve yeni oyuncakta iki zararlı toksin düzeyine baktı. Söz konusu çalışmada incelenen oyuncaklarda, büyümeyi engelleyebilecek, kanser ve kısırlıkla bağlantılı tehlikeli seviyelerde toksik kimyasallar tespit edildi.

10 OYUNCAKTAN 3’ÜNDE KİMYASAL VAR

Her 10 yeni oyuncaktan yaklaşık üçü AB ve Birleşik Krallık yasal sınırlarını aşarken, eski oyuncakların yüzde 80'inde zararlı maddeler çıktı.

Göteborg Üniversitesi'ndeki uzmanlar; bebekler, heykelcikler ve süs eşyaları dahil 157 oyuncağı inceledi. Bu oyuncaklarda “zararlı ftalatlar” veya “klorlu parafinler” tespit edildi.

Oyuncaklar göründüğü kadar masum değil; birçoğu zararlı kimyasal içeriyor. Bunlara maruz kalan çocuklarda birçok sağlık sorunu ortaya çıkıyor.

DNA’YI BOZUP KANSERE YOL AÇIYOR

Uzmanlar ftalatların astım, meme kanseri, obezite, diyabet, düşük IQ gibi problemlere yol açtığını belirtti. Öte yandan bu dayanıklı kimyasalların bir kez vücuda girdiğinde DNA'mızı bozdukları ve bunun kansere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

AB ve İngiltere'deki yasalarda, ftalat, oyuncağın toplam ağırlığının yüzde 0,1'inden daha yüksek olmamalı. Ancak söz konusu çalışma, yeni oyuncakların yüzde 30'unun bu oranı aştığını ortaya koydu.

Daha eski oyuncaklarda ise durum daha vahim. İncelenen oyuncakların yüzde 84'ü yüksek seviyede kimyasal içeriyor.

YASAL ORANDAN 400 KAT FAZLA

Profesör Bethanie Carney Almroth söz konusu araştırmayla ilgili şunları söyledi:

“Eski topların çoğunda, oyuncağın ağırlığının yüzde 40'ından fazla, yasal sınırın 400 katı kadar ftalat konsantrasyonları bulundu. Daha döngüsel bir ekonomiye geçiş, plastik ve diğer malzemelerden tehlikeli kimyasalları ortadan kaldıran yasakları ve diğer politika önlemlerini gerektiriyor.”

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