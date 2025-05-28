F İstanbul 2025: “Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları” mottosuyla katılımcılarını yeni müşterilerle buluşturuyor

F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, 2-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye’de gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisi dâhil olmak üzere gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen en geniş kapsamlı uluslararası organizasyon olma özelliğini taşıyan F İstanbul, üretici ve ihracatçı firmalar için yeni pazarlara açılma, doğru müşteriyle buluşma ve güçlü iş birlikleri kurma fırsatı sunuyor.

Her yıl artan uluslararası ziyaretçi profiliyle, 2025 yılında 120’den fazla ülkeden profesyonel alıcıyı İstanbul’da ağırlamayı hedefliyor. Avrupa, Orta Asya, Orta Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi ihracat açısından stratejik bölgelerden gelen satın almacılarla Türkiye’nin üretim gücünü buluşturan F İstanbul, katılımcılarına “Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları” mottosuyla organize edilen bir ticaret platformu sunuyor.

Yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olan yapısıyla F İstanbul Fuarı, doğrudan ticarete odaklanan verimli bir ortam sağlıyor. Ulusal ve uluslararası süpermarket ve hipermarket gruplarının satın almacıları, distribütörler, ithalatçılar ve üreticilerden oluşan geniş bir karar verici ziyaretçi profili, katılımcı firmaların ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine en etkili şekilde tanıtmasına imkan tanıyor.

6 EŞ ZAMANLI BÖLÜMDE GIDA ENDÜSTRİSİNİN TÜM PAYDAŞLARI

F İstanbul, gıda endüstrisinin tüm segmentlerini kapsayan eş zamanlı alt fuarlarıyla, farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren firmaların hedefledikleri ziyaretçi gruplarıyla daha etkili şekilde buluşmasını sağlıyor. Gıda, içecek, kuru ve sert kabuklu meyveler, bisküvi-çikolata-şekerleme, gıda katkı maddeleri, üretim teknolojileri, ambalajlama, hijyen ve tüketim ürünleri gibi alanlar, 6 ayrı salonda tematik olarak konumlandırılıyor. Katılımcılar böylece, ürün portföylerine uygun ticari ziyaretçilerle doğrudan iletişime geçebiliyor.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜ, KÜRESEL PAZARLARA TAŞINIYOR

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi ile So Fuar Grubu iş birliğinde organize edilen F İstanbul, 50.000 m²'nin üzerinde bir alanda, 1000’in üzerinde markayı uluslararası ziyaretçilerle 2-5 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturacak.

F İSTANBUL FUARI HAKKINDA:

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi ile So Fuar Grubu tarafından düzenlenen F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, 2-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleşecek. Avrupa, Orta Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarını hedefleyen fuar, 1000’in üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği kapsamlı bir ticaret platformu sunuyor. 120’den fazla ülkeden 15.000’in üzerinde kayıtlı profesyonel ziyaretçinin katılımının beklendiği F İstanbul, gıda endüstrisi için önemli bir uluslararası buluşma noktası olacak.