Fuzul ile Değişen Hayatlar reklam filmi yayında

Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, insanların yaşamlarına dokunan dönüşüm hikâyelerini yeni reklam filmiyle ekranlara taşıyor. Marka yüzü Murat Yıldırım’ın rol aldığı “Fuzul ile Değişen Hayatlar” adlı film, yalnızca bir ev ya da araç sahibi olmanın ötesinde, umutların gerçeğe dönüşme sürecini etkileyici ve samimi bir dille anlatıyor.

Fuzul’ün geçtiğimiz aylarda büyük ilgi gören “Yeni Bir Finans” mottolu sektörün ilk yapay zekâ destekli reklam filminin devamı niteliğindeki bu yeni film, tasarruf finansman modelinin ardındaki insan hikayelerini ve ilham veren değişimleri gözler önüne seriyor.

Yönetmen koltuğunda sektörün deneyimli ismi Serdar Erener’in yer aldığı ve Alametholistic imzası taşıyan reklam filmi, görüntü yönetmeni Veli Kuzlu’nun katkısıyla hayat buluyor. Filmde, farklı meslek gruplarından bireylerin yalnızca 5 ay gibi kısa bir sürede Fuzul ile ev, araç ve iş yeri sahibi olma süreçleri, Murat Yıldırım’ın günlük yaşamda karşılaştığı samimi diyaloglar eşliğinde aktarılıyor.

Yıldırım’ın uçakta bir pilotla, restoranda bir şefle, bankada bir şube müdürüyle gerçekleştirdiği karşılaşmalar; bu kişilerin hayallerine ulaşma yolculuklarını gerçeklikten kopmadan, sıcak bir dille anlatıyor.

DERLEN: TASARRUF SAHİPLERİ, HAYATLARINA DEĞER KATTIĞIMIZ YOL ARKADAŞLARIMIZ

Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Banu Kaşlı Derlen, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Fuzul Ev olarak 33 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayallerine ulaşmasında güvenilir bir köprü oluyoruz. 'Fuzul ile Değişen Hayatlar' filmimizle, tasarruf finansman modelimizin salt bir finansal sistemden öte, hayatlara dokunan, somut ve hızlı çözümler sunduğunu vurgulamak istedik.

Sektörde bugüne kadar birçok ilke imza atmış bir marka olarak, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. İnsanların hayatlarına sadece ekonomik değil, duygusal olarak da katkı sunan bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Fuzul olarak, faydayı önceleyen yaklaşımımızla her zaman insanı merkeze alan çözümler geliştirdik.

33 yıldır süregelen bu güçlü hikâyemiz, toplumun güveni ve desteğiyle sadece geçmişte değil, gelecekte de bu ülkenin dört bir yanında aynı kararlılıkla devam edecek. Bizler, sadece ev ve araç sahibi yapan bir finansman kurumu değil; insanların umutlarına ortak olan, onların hayatlarına değer katan bir yol arkadaşıyız.”