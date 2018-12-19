Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra 1 gün izin yapan ve çalışmalarına dün başlayan siyah-beyazlılar, bugün basına açık olarak çalıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idman 1 buçuk saat sürerken çalışmaya sakatlığı bulunan Roco katılmadı. Quaresma ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadronun uzağında kalan Babel ise bugün takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Yoğun yağmur ve soğuk havada yapılan antrenman ısınma koşularıyla başlarken, ardından top kapma idmanı yapıldı. Pas organizasyonuyla devam eden idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla son buldu. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapılacak çalışmayla devam edecek.
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
19.12.2018 - 12:47 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Etiketler : beşiktaş,haberler,kasımpaşa,
594208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/594208.aspx
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P.
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Başakşehir
16
10
4
2
21
7
14
34
2
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
3
Beşiktaş
16
7
5
4
27
19
8
26
4
Trabzonspor
16
7
5
4
28
21
7
26
5
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
6
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
7
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Kayserispor
16
5
3
8
14
24
-10
18
14
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
15
Akhisar Bld.Spor
16
4
4
8
19
26
-7
16
16
Erzurum BB
16
3
6
7
15
21
-6
15
17
Fenerbahçe
16
3
6
7
16
24
-8
15
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
16. Hafta Maçları
14.12.2018
Göztepe - Bursaspor
15.12.2018
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
15.12.2018
Sivasspor - Mke Ankaragücü
15.12.2018
Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
15.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Galatasaray
16.12.2018
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
16.12.2018
Kayserispor - Akhisarspor
16.12.2018
Beşiktaş - Trabzonspor
17.12.2018
Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
16
10
3
3
28
17
11
33
3
Gazişehir Gaziantep
16
8
4
4
26
12
14
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Boluspor
16
8
3
5
20
15
5
27
6
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
7
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
8
Altınordu
16
6
7
3
20
12
8
25
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
Adanaspor
16
4
7
5
19
19
0
19
12
İstanbulspor
16
4
7
5
21
23
-2
19
13
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
14
Altay
16
4
4
8
20
18
2
16
15
Elazığspor
16
4
3
9
21
28
-7
15
16
Afjet Afyonspor
16
4
3
9
20
27
-7
15
17
Eskişehirspor
16
4
3
9
14
32
-18
15
18
Karabükspor
16
0
2
14
6
47
-41
-1