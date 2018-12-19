Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra 1 gün izin yapan ve çalışmalarına dün başlayan siyah-beyazlılar, bugün basına açık olarak çalıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idman 1 buçuk saat sürerken çalışmaya sakatlığı bulunan Roco katılmadı. Quaresma ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadronun uzağında kalan Babel ise bugün takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Yoğun yağmur ve soğuk havada yapılan antrenman ısınma koşularıyla başlarken, ardından top kapma idmanı yapıldı. Pas organizasyonuyla devam eden idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla son buldu. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapılacak çalışmayla devam edecek.