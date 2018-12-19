Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Ryan Babel, uzun bir aranın ardından takımla çalıştı. Antrenmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma da katılmadı.

Siyah-beyazlılar idmanın ilk bölümünde ısınma koşuları yaptı. Bir süre top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.



Babel'e doğum günü kutlaması

Bu arada, Ryan Babel'in 32. yaş günü de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve siyah-beyazlı futbolcular yeni yaşında Babel'e mutluluklar diledi.