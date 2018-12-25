Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV canlı yayınında Beşiktaş'ın ilk yarıdaki performansını değerlendirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş ile ilgili açıklamalarda bulunan Orman, "Ben Şenol hocaya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin bir şey talep edeceği bir şey yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz" dedi.

Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Biz ağzı konuşan değil de, ayakları konuşan, sahada Beşiktaş ruhunu ortaya koyan oyuncular bekliyoruz. Oradan bireysel hesaplara, bireysel kariyerlere gitmek isteyen oyuncular olunca, takım bütünlüğünden uzaklaşıyorsunuz."

"Futbolun içinde ilk defa böyle olmuş değil, "Allah Allah" bir durumda değiliz. Trabzon maçını kazanmış ve Kasımpaşa maçını da kazanmış olsak, şu anda liderle 4 puan farkımız vardı."

"ŞENOL HOCANIN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR"

"6,5 sene içerisinde Beşiktaş'ta 3 hocayla çalışmışım. Hiçbir hocayla, ilişkilerim maç skoruna göre hareket etmemiştir. Yönetim tarzımız bir olaya göre pozisyon almak değildir. Benim lider özelliğim var, doğru bildiğimi yaparım. Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor. Benim de başkanlık sürem sezon sonuna kadar devam ediyor."

"BİZ AYRILMAK İSTERSEK 'AYRILMAK İSTİYORUZ' DERİZ"

"Futbolda bazen şununla çalışmayacağım dersiniz, çalışmak zorunda kalırsınız. Sezon sonu geldiğinde biz ne durumdayız, hoca ne durumda, o günün şartlarına bakmak lazım. Şu anda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Ben Şenol hocaya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin bir şey talep edeceği bir şey yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz. Bugün de söyleriz, dün de söylerdik. Şenol hocanın adamlığına güvenirim. Şenol hocaya milli takım bugün gelmedi, iki takımı çalıştırsın denildi. Hoca istese yapabilir miydi? Yapabilirdi. Şenol hoca milli takıma gidiyor, başkan istemiyor" falan... Bunlar neden başka camialar için konuşulmuyor?"