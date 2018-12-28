Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi’nin 15’inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, geçen sezon Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Real Madrid ile bu kez liderlik için kıyasıya mücadele edecek. Ülker Enerji ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri tükendi. Maça kısa bir süre kala ise yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Real Madrid maçı canlı skor, Fenerbahçe Real Madrid canlı izle gibi araştırılan konulara dair merak edilenler sizlerle

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi’nin 15’inci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Enerji ve Etkinlik Salonu’nda bu akşam saat 20.30’da zirve yolundaki takipçisi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, beIN SPORTS 3 kanalından takip edebilirler. Aynı zamanda canlı skor ve istatistik takibi için Euroleague resmi sitesinden yararlanabilirler.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon final-four finalinde Real Madrid ile karşılamış ve salondan 85-80 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi’ni 2’nci tamamlamıştı. İşte, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçına dair detaylar...

17. KEZ MÜCADELE EDECEKLER

Ligde üst üste 10, toplamda ise 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun tek yenilgisi bulunuyor. Haftaya lider giren Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan takipçisi Real Madrid'i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nin gediklisi iki takım bugüne dek bu kulvarda 3'ü Dörtlü Final'de olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 7'sini sarı-lacivertliler kazanırken İspanyol temsilcisi 9 kez gülen taraf oldu. İki ekip arasındaki son 10 mücadele ise Fenerbahçe Beko'nun 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor. En son Belgrad’ta Avrupa Ligi finalinde karşılaşan iki takımdan Real Madrid turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

EN ÇOK SAYI VESELY VE RANDOLPH’DAN

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Beko bu sezon 84.9’luk bir sayı ortalamasıyla oynarken, takımın en skorer oyuncusu Jan Vesely 15 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Real madrid ise 15 maçlık periyotta 89.21’lik sayı ortalamasıyla sahadan ayrıldı. Real Madrid’in sayı yükünü 13.1’lik sayı ortalamasıyla Anthony Randolph çekiyor.

OBRADOVİÇ İLE 400. MAÇ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 400. resmi maçına THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid karşısında çıkacak. Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 400. resmi maç heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede 399 resmi maçta takımıyla 310 galibiyet gördü. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon finalde kaybettiği Real Madrid'i ağırlayacak Fenerbahçe Beko, Obradovic'le 4. kez dalya diyecek.

Fenerbahçe Beko, Obradovic'le çıktığı resmi maçların yüzde 78'ini kazandı. Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 399 maça çıktı. 310 galibiyetle yüzde 78 gibi ulaşılması zor bir oranı yakalayan Obradovic'in takımı, bu sürede sadece 89 defa yenilgi aldı.

9 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le bugüne dek 9 kupa elde etti. Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı. Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.