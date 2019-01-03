Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de sezon başladıktan kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, basın toplantısı düzenledi ve hem başkan Ali Koç hem de asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dilediğini açıkladı.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

Özür diliyorum. Gündemi bu kadar meşgul ettiğim için. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir bir durum değil. Bundan önce ne yaptıysam bundan sonra da var gücümle elimden geleni yapacağım. Geçen süreçte yaşananlarla beraber yaşadıklarımız var, konuşmalar var. Geçmişi fazla konuşmaya gerek yok. Kendi adıma yapmış olduğum yanlışlar, kırgınlıklar, üzdüğüm insanlar varsa kendim ve kulübüm adına özür diliyorum. Başkanımız da belirttiği gibi önemli birisi benim için. Ben de onu seviyorum. Başta Başkanımız olmak üzere Asbaşkanımdan da özür diliyorum. Yazılı metnim ve açıklamam yok, sadece Fenerbahçe için var oldum bundan sonra da böyle olacak. Söyleyeceklerim bu kadar, soru almıyorum, teşekkür ediyorum.