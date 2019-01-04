Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'in 21. haftasında zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, taraftarı önünde Liverpool'u konuk etti. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta Manchester City, Liverpool'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 50'ye çıkarırken, ilk yenilgisini alan Liverpool 54 puanda kaldı.

Karşılaşmanın en unutulmaz pozisyonu 17. dakikada yaşandı. Mane'nin şutunda top direkten dönerken, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırmak istedi. Kaleci Ederson'a çarpan top kaleye doğru yönelirken son anda savunma çizgiden topu çıkardı. Manchester City savunmasının müdahalesinde topun çizgiyi sadece 1,12 santimetre geçmediği açıklandı.

İlk yarıdaki tek golü Agüero, 40. dakikada buldu ve ilk yarıyı Manchester City 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Liverpool aradığı golü 64. dakikada Roberto Firmino ile buldu. Manchester City'e galibiyeti getiren golü ise 72. dakikada Leroy Sane buldu.

Liverpool'un baskısı kalan sürede yetmedi ve 90 dakika sonunda kazanan Manchester City oldu.

Liverpool, bir sonraki maçında deplasmanda Brighton'a konuk olacak. Manchester City ise bir sonraki maçında sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek.