Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı.
SADIK ÇİFTPINAR KİMDİR?
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Sadık Çiftpınar, 2014/2015 sezonunun devre arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Haçkaspor'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, 2013 yılında ülkemizde düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyordu. Malatyaspor'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan 24 yaşındaki stoper bu sezon Süper Lig'de 17 maçta da görev aldı..