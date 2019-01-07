Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de camianın transfer beklentileri henüz gerçekleşmese de yönetim panik yapmıyor. İlk takviyesini Beşiktaş’ın da peşinde koştuğu Sadık Çiftpınar’la gerçekleştiren sarı-lacivertliler, prensipte anlaşma sağladıkları Tolgay ve Serdar Aziz için kulüpleriyle temasları sürdürürken yerli ve yabancı piyasasında çok sayıda isimle de görüşmelerde bulunuyor. Yönetici Selahattin Baki, “Fenerbahçe’de transfer çalışması hiçbir zaman bitmez. Durum iyi olsa da kötü olsa da bu değişmez. Temaslara devam ediyoruz” ifadesiyle tribünleri heyecanlandırdı. Ancak sarı-lacivertliler finansal fair play anlaşması ve mali sıkıntılar sebebiyle ince eleyip sık dokuyor.

SESSİZ VE DERİNDEN

Sezon başındaki transferlerin yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle de görüşmeler büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Panik havasından özellikle uzak duruluyor. Hem Tolgay hem de Serdar Aziz konusunun henüz bitmemesinin arkasında yatan gerçek bu. Serdar’a Galatasaray’dan alacağı olan 2 milyon avroyu garanti eden yönetim, tecrübeli oyuncu için bonservis ödemek istemiyor. Tolgay için de Beşiktaş’ın Şener talebini geri çeviren sarı-lacivertliler, 2,5 milyon avroluk teklife cevap bekliyor. Kadroda boşluk oluşmaması için kesin anlaşma sağlanmadan kimse gönderilmeyecek. Bu arada sezon başında Soldado ve Dirar’la yaşanan sıkıntılardan ders alan yönetim, anlaşmaları da ayrılık olmadan duyurmayacak.

BURAYA AİTİM

Fenerbahçe’nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yeni teknik direktör Ersun Yanal’la ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Ayew, “O bizi yukarıya taşıyabilecek bir hoca. Onun tecrübelerine güvenerek yola devam edeceğiz” dedi. İdmanların verimli geçtiğini vurgulayan Ganalı, “İşleri daha iyi noktaya getirebilmek için çalışıyoruz” derken Fenerbahçe’yi çok sevdiğini ve kulübe aidiyet hissettiğini dile getirdi.

KALICI OLABİLİRİM

Andre Ayew, “Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durum benim kişisel planlarımdan çok daha önemli” ifadesinin altını çizerken, “Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım. Kendimi evimde hissettiğimi söyleyebilirim” açıklamasıyla Kadıköy’de kalmak istediğini söyledi. Ayew eleştiri oklarının hedefindeki Slimani’ye de “O çok önemli bir oyuncu” diyerek destek verdi.

REYES HAVLU ATTI

Sezon başından beri forma şansı bulmakta zorlanan Diego Reyes, Sadık transferiyle pes etti. Fenerbahçe, Serdar Aziz’le de görüşürken, Meksikalı kulüp aramaya başladı. İspanya ve ABD’den talipleri olan Reyes’in ayrılık isteğine yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim de sıcak bakıyor.

BEKLENEN TAKIMI KURUYORUZ

Başkan Ali Koç, kulüp dergisindeki makalesinde umut aşıladı. Koç, ikinci yarıda camiayı memnun edici sonuçlar alacaklarını ifade etti. Başkan, hedeflerinin bu sezonu mümkün olan en iyi durumda bitirmek olduğunu, yeni sezonda ligi domine edecek bir takımı kurmak için şimdiden çalıştıklarını söyledi.

KAMPA KATILDI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Antalya kampına katıldı. İdari Menajer Volkan Ballı’nın karşıladığı tecrübeli oyuncu, daha sonra Ersun Yanal’la bir görüşme yaptı ve ilk idmanına çıktı. Sadık için Malatyaspor’a 750 bin avro parayla birlikte Barış kiralık, Yiğithan bonservisiyle verildi.

FORMA SAVAŞINDA

Sezon başı kampının yıldızı Aatıf, Antalya’da da antrenmanların en çalışkan ismi olarak dikkat çekiyor. Affedildikten sonra ekstra bir motivasyonla çalışmalarını sürdüren Faslı oyuncu, Ersun Yanal’ın gözüne girerken, ilk 11’deki yerini geri almak için ekstra idman yapıyor.

LEICESTER’LA GÖRÜŞME

Fenerbahçe aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu. Sarı-lacivertliler, Leicester’de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki Portekizli Adrien Silva için pazarlıklara başladı. On numara ve ön libero olarak oynayabilen Silva’yı kiralamak için İngiltere’ye giden Damien Comolli, Leicester’le görüşüyor.