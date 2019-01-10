Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer zorlu süreci attığı doğru adımlarla nispeten kolaya çevirdi. Ki bu zaman diliminde sportif başarının da gelmesi önemliydi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçen yılın özetini çıkarıp bu seneyle ilgili beklentilerini ifade etti. Başkan kulübün dergisindeki yazısında 2018’in Trabzonspor için hiç durmadan çalıştıkları, sevinçleri ve hüzünleri bir arada yaşadıkları yorucu, fakat binbir emekle ektikleri tohumların da eş zamanlı olarak filizlenmeye başladığı bir sene olduğunu belirterek “Çokça umut vadetti. İnanıyorum ki 2019, 2018 boyunca verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak” görüşlerini paylaştı.

Büyük bir imtihan

Futbolcusundan yöneticisine tüm camia olarak “YanYana” durmayı öğrendikleri vurgulayan Ağaoğlu “Bu benzersiz deneyim, bordo-mavili futbolcularımızın sahada sergilediği iyi futbol ve akabinde gelen skor başarısı ile taçlandı. Trabzonspor camiası uzun bir süredir ağır bir sınavdan geçiyor. Bu imtihanı hazırlayan da biziz; imtihanı verecek olan da. Bu sürecin sorumlusu da biziz, kurbanı da. El birliği ve üstün bir gayretle gücümüze inanarak ve hiçbir şartta karamsarlığa kapılmadan beraber yol alacağız. Yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı” ifadesini kullandı.

TRANSFER SÜRECİ...

İddia çok teklif yok

Bordo-mavililerde transferde adı sıkça geçen isimler Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Jurac Kucka... Ki özellikle Abdülkadir’in ismi Liverpool ile anılırken henüz kulübe ulaşan resmî bir teklif olmadığı belirtildi. Yönetim kanadı serbest kalması son anda önlenen ve satış listesinde olan Kucka için de resmî bir girişimin olmadığını ancak beklediklerini söyledi.

ÜNAL KARAMAN

Pas oyununa dikkat çekti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Belek kampında gençlere de futbol dersi veriyor! İdmanlarda zaman zaman oyunu durduran başarılı teknik adamın özellikle üzerinde durduğu konu pas oyunu. Pasın önemine dikkati çeken Karaman, pas açısının da bir o kadar önemli olduğunu ve kaliteli oyun ile futbolcuların daha pahalı hâle geleceğini ifade etti.