Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın Bundesliga ekibi Stuttgart'a gitmesiyle birlikte, stoper olarak elde Maicon, Ahmet Çalık ve yeni transfer Marcao kalırken, Ozan'ın boşluğunu doldurmak için Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya gündeme geldi.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonu sonunda 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çekya ekibine transfer olan 27 yaşındaki eski futbolcusunu kiralamayı planlıyor.

Öte yandan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan sözleşmesi 2020 mayıs ayında sona eriyor.

Kaynak: Skorer