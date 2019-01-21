Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak. Zorbay Küçük ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.



Yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta oynanamayan ve bu haftaya ertelenen Boluspor-Galatasaray mücadelesinde ise Suat Arslanboğa düdük çalacak. İsmail Şencan ve Mehmet Kısal'ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesi yarın saat 18.00'de, Boluspor-Galatasaray karşılaşması da 19.45'te başlayacak.