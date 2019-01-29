Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Cimbom’da Mustafa Cengiz’e tepki gösteren sadece taraftar değilmiş! Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen olağanüstü divan kurulu toplantısında konuştu. Transfer konusunda üzerlerinde baskı olduğunu aktaran Cengiz “Transferlerle ilgili gecikmeler oldu. Üzerimizdeki baskıyı biliyorsunuz. Hanım, transfer yapmadığım için benimle konuşmuyor” dedi ve ayrıntılara geçti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Cengiz “Saat 04.30’da eve gittik. Saat 10.00’da çeşitli kanallara dağıldık. Hâlâ niçin böyle olduğunu biz de anlamıyoruz. ‘Bariyerler’ derken engelleri kastediyorum. Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor” dedi.

BASKIYLA İŞ YAPILMAZ

Detay veremeyeceğini vurgulayan Mustafa Başkan “Burada onları ifade edemem çünkü rakip kulübe veya şartlarına saygısızlık etmiş olurum. Ben, rastgele konuşan bir camianın temsilcisi değilim. Bizim camia, edeplidir. Edebini bilir, rakip takımlara transfer yaparken laf atmaz. Edepli insanlarız. Herkes edebine göre davranır. Görüşmelerimizde dört-beş muhtemel futbolcudan müspet şeyler aldık. İnşallah yine bir terslik olmaz. Biz hayırlı olacağına inanıyoruz. İnşallah camiamıza ve taraftarlarımıza, olabilecek en iyiyi, en uygun şartlarla getireceğiz. Hiç kimse bize baskı, tehdit, küfür ve fiziki tehditle Galatasaray’ın parasını sokağa attıramaz” diye konuştu.

CENGİZ’DEN İNCİLER

∂ Devlet artık başka çıkış noktası kalmayan kulüplerle destek olmak istiyor.

∂ Türkiye’de spor kulüplerinin 15 milyar TL borcu var. İki-üç kulübün borcu yok.

∂ Her futbolcunun kaç liraya alındığı KAP’a bildiriliyor. Rakiplerimiz bunu yapmıyor.

∂ Altı aylık rapora baktığınızda diğer rakipler içerisinde en iyi olan biziz.

∂ Duygun Yarsuvat bilançoda cinlik yaptığımızı söyledi. Bu suçtur.

∂ Biz Galatasaray’a zarar verecek bir iş yapmayız. Bütün mali tablolarda iyileşme var.

ÇOK İSTİYOR AMA...

Sarı-kırmızılıların forvet transferinde bugüne kadar belki de elini kolunu bağlayan isimlerdendi Alan Carvalho... Brezilyalı forvet sarı-kırmızılı takımda oynama isteğini her defasında dile getirdi ve vatandaşı Taffarel ile görüşmelerini sürdürdü. Brezilyalı golcü, transferin bitmesine az bir süre kala Guanghzou Evergrande Kulübünü ikna etmeye çalışırken Çin ekibi hâlen oyuncunun gitmesine vize vermedi. Yönetimin bugün yarın Alan Carvalho konusundaki net tavrını ortaya koyması bekleniyor.

RAKİP BOLU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, bugün sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç, saat 19.45’te başlayacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Serkan Tokat’ın yöneteceği mücadele A2 ekranlarında olacak.

TERİM İSTEMEDİ

G.Saray’ın forvet takviyesi için gündeme gelen isimlerden Loic Remy için nihai karar verildi. Fransız ekibi Lille’de forma giyen 32 yaşındaki forvet konusunda kulübüyle prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen Terim onay vermedi. Yönetim de transferden vazgeçti.

Ze Luis öne çıktı

Galatasaray’da enteresan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferin bitmesine sayılı günler kala yönetim forvet transferinde adımlar attı ama resmîyete kavuşturamadı. Yönetim taraftara “Boş durmuyoruz çalışıyoruz” mesajı verilirken son olarak öne çıkan isim Spartak Moskova forması giyen Ze Luis oldu. Yönetimin Rus ekibine 7,5 milyon avroluk teklifte bulunulduğu, teknik direktör Fatih Terim’in de çok istediği bu transfer için cevap beklendiği ifade edildi. Bu arada FC Midtjylland forması giyen forvet Paul Onuachu için de yönetimin 7 milyon avro teklif ettiği kulübünün ise 10 milyon avro istediği öğrenildi.