Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımda kalıp kalmayacağı, şu sıralar derbiden bile daha önemli. Tecrübeli hocanın, Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, sezon sonunda millî takımı çalıştırmaya sıcak baktığını söylemesi üzerine Başkan Fikret Orman harekete geçti. Tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştiren Orman, sezon sonuna kadar ayrılık hakkında konuşulmamasını istedi. Takımın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda çok kritik bir döneme girdiğini belirten siyah-beyazlıların patronunun “Bizi yıpratmak istiyorlar. Takım iyi top oynamaya başlayınca dedikodular daha da arttı. Bu tuzağa düşmeyelim Hoca’m. Sezon sonuna kadar kulaklarımızı tıkayalım ve işimize bakalım” dediği öğrenildi.

Yapıcı tavırlar

Başkan Orman’ın ayrıca hiçbir teknik adamla görüşmelerin olmadığını da söylerken, Şenol Güneş’ten bu yönde çıkan dedikodulara kesinlikle kulak asmamasını istediği belirtildi. Fikret Orman’la yapılan görüşmede tecrübeli çalıştırıcı da yapıcı bir tavır sergiledi. Kendisinin de şu anda Beşiktaş’ın başarısından başka bir şey düşünmediğini söyleyen Güneş “Bizi her zaman destekleyen taraftarlara ve sizlere layık olmadan görevi bırakmak gibi bir düşüncem olamaz. O yüzden ne söylenirse söylensin, benim için tek önemli olan takımın başarısıdır” sözlerini kullandı. Birbirleriyle ilişkileri çok iyi olduğu bilinen Orman ve Güneş’in yapılan bu görüşmeden sonra daha da kenetlenmesinin, takıma da derbi öncesi çok olumlu yansıması bekleniyor.

DERBİYE BÜYÜK İLGİ

Biletler 12 dakikada tükendi!

Beşiktaş’ın 25 şubat pazartesi akşamı Vodafone Arena’da Fenerbahçe’yi misafir edeceği derbi maçının biletleri kısa süre içinde tükendi. Kulüpten elde edinilen bilgiye göre dün saat 11.00’de satışa çıkarılan biletlerin tamamı on iki dakika içinde satıldı.

GÖZÜ YİNE NÜKSETTİ

Oğuzhan salonda

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın dünkü idmanında tek eksik Oğuzhan Özyakup oldu. Yıldız oyuncunun gözündeki rahatsızlığın yeniden nüksettiği ve tedbir amacıyla bir iki gün salonda çalışacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar bu akşam 17.00’de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GENÇ YILDIZ DERBİ ÖNCESİ ÖZEL ÇALIŞTIRILIYOR

On numara Dorukhan

Âdem Ljajic’in cezalı olmasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Fenerbahçe derbisi için 10 numara arayışı devam ediyor. Kagawa’nın hâlâ daha 90 dakika süre alacak kondisyonda olmaması ve Oğuzhan Özyakup’un hem formsuz, hem de gözünden rahatsız olması sebebiyle tecrübeli teknik adam alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Son haftalarda takımda skora en çok katkı veren isimlerden biri olan 24 yaşındaki Dorukhan, taktik idmanlarda 10 numara bölgesinde deneniyor. Sahada basmadık yer bırakmazken gol atıp hücumculara da koridor açmayı başarabilen genç isim Fenerbahçe derbisinde Âdem Ljajic rolüne soyunabilir. Bu durumda ön liberoda ise forma son dönemlerde şans bulamayan Gary Medel’e kalıyor.