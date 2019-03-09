Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Özellikle maçın sonlarında yenilen golden sonra etkili bir geri dönüş yaptık." diyen Karaman, " İki gol bularak kazanmak bizim açımızdan, takımın moral öz güveni noktasında önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "İstediğimiz gibi gidiyordu. Bir ara bocalar gibi olduk, birçok pozisyon verdik. Kenardan müdahalelerle normale döndü, oyun oynamaya başladık. İki takım da oyun oynamaya çalışıyordu. Devreyi 0-0 berabere kapatınca içeride de gerekli uyarıları yaptık." dedi.

İkinci yarıya iyi başladıklarını ifade eden Kahyaoğlu, şunları söyledi:

"Bizim lehimize de skor gelişti. Ama bir anda ne olduysa oyunun içinde hakemin tutumu değişti. Arka arkaya iki gol yedik, aslında bunlar yemememiz gereken gollerdi. Bu çocuklar oyun oynamaya çalışıyorlar. Biz gerçekten çalışıyoruz. Dışarıdan müdahale olmaması lazım. Çocukların oyun oynamasına müsaade etmiyorlar. Şu anda yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız."

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