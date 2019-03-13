Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

İnişli çıkışlı performanstan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe, Başakşehir mağlubiyetini sahasında oynayacağı Sivas karşılaşmasını kazanarak unutmak istiyor. Ancak performans düşüklükleri bir yana, sakat ve cezalı oyuncular teknik heyeti zorlamaya devam ediyor. Tedavisi süren Valbuena ve cezalı Serdar Aziz’den mahrum kalacak sarı-lacivertlilerde, Başakşehir karşısında forma giyemeyen Mehmet Topal ve Dirar için seferberlik var. Ancak her iki oyuncunun da durumu belirsiz. Sağlık ekibinden sürekli bilgi alan Ersun Yanal ise tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak planlama yapıyor. Serdar’ın boşluğunu Sadık’la kapatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, sağ için Moses’ı sol için de Mehmet Ekici’yi hazırlıyor.

İŞLER DEĞİŞEBİLİR

Başakşehir karşısında sol kanatta görev verdiği Ekici’nin performansından memnun kalan Yanal, bu konudaki kesin kararını ise maç günü verecek. Zira cezası biten Ayew de göreve hazır. Yanal, kanatları Ayew ile Moses’a teslim edip Ekici’yi göbeğe çekebilir ki, bu da Zajc’ın kulübeye çekilmesi anlamına geliyor. Çünkü, hesaplarını Dirar ve Topal yokmuşcasına yapan Ersun Hoca’nın, Jailson ve eleştiri oklarının hedefinden gözdesi Tolgay’dan vazgeçmek gibi bir niyeti yok. Tabii mevcut durumda bile net olmayan kadronun Dirar ile Topal’ın yetişmesi hâlinde daha köklü bir değişiklik göstereceği de aşikâr.

BOZMA MORALİNİ

Başakşehir maçındaki performansı sebebiyle eleştirilen Elif Elmas’a hocası ve takım arkadaşları sahip çıktı. Yanal morali bozuk olan Makedon oyuncuya “Henüz 19 yaşındasın. Önünde uzun bir yol var. Hatalarından ders alacaksın. Daha çok çalışacaksın. Başını öne eğme” sözleriyle moral aşıladı. Arkadaşları da Elif’e “Kendine yüklenme. Maçı hep beraber kaybettik. Hepimiz sorumluyuz” diyerek destek olmaya çalıştı.

MOSES'A KAPI AÇIK

Fenerbahçe’nin ara transfere bir buçuk seneliğine kiraladığı Victor Moses, Chelsea tarafından gözden çıkarıldı. Daily Star’ın iddiasına göre Maviler, 28 yaşındaki Nijeryalı kadro planlamasında düşünmüyor. Chelsea, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2021’de bitecek olan Moses’a kapıları kapatırken Fenerbahçe de oyuncunun bonservisini almayı planlıyor. Ancak yönetim bu konuda aceleci davranmayacak. Piyasa değeri 18 milyon avro olan Moses’ın ucuza mal edilmesi için girişimler son derece dikkatli bir şekilde yürütülecek. Bu arada Chelsea’nin kapadığı kapıyı Fenerbahçe aralarken, Nijerya Millî Takımı’ndan da Moses’a haber geldi. Teknik direktör Gernot Rohr millî takıma veda eden Moses’a “Geri dönmek istiyorsa bunu bana söylemeli” diyerek açık kapı bıraktı.