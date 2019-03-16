Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Göztepe canlı izle, Beşiktaş Göztepe şifresiz izle, BJK Göztepe canlı kanallar, Beşiktaş Göztepe canlı skor... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Ligin 3. sırasında yer alan siyah beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek istiyor. İzmir temsilcisi ise deplasmanda alacağı galibiyet ile düşme hattından bir nebze olsun uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Karşılaşma ile ilgili merak edilenler haberimizde futbolseverlere buluşuyor. İşte detaylar...

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Göztepe 16. sırada

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Son maçta taraftar tepkisi nedeniyle zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u Vodafone Park'ta 3-2 yendiği maçta taraftarlarının tepkisi nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı.

Taraftarlar, yönetim kurulunun yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş ile bazı oyuncuları protesto etmişti.

Kalede sıkıntı var

Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntılarından biri kaleci Loris Karius'un performansı oldu. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösteren siyah-beyazlı ekip, Karius'un ağırlıklı olarak görev aldığı bu sezonda kalesinde 34 gol gördü.

Burak Yılmaz formda

Siyah-beyazlı ekipte gözler yarın yine Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de üst üste oynadığı üç maçta Bursaspor ve Fenerbahçe karşısında ikişer gol bulan Burak, Atiker Konyaspor filelerini de bir kez havalandırdı.

Dorukhan'ın cezası bitti

Sarı kart cezası biten Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon 4 kez sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşısında görev alamamıştı.

Isimat-Mirin'in sakatlığı sürüyor

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in sakatlığı sürüyor. Sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer alamayan Isimat-Mirin'in yarınki mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Medel ve Quaresma sınırda

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da yarın kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.