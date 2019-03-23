2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Bütün oyuncular sahaya çıktığında elinden geleni yaptı. Düşündüğümüz akıcı oyun, seyir bakımından eksikti ama oyuncu kalitemiz onlardan iyiydi. Çıkarken top kullanmamız daha iyi olabilirdi. İyi sonuç, morali bugün yakaladık ama bu işin başlangıcı. İyi başlamak, iyi bitirmek gerekiyor. Asıl bize lazım olan Moldova maçıyla bunu devam ettirmek ki, Haziran ayındaki iki büyük maça hazır olalım. Genel olarak havamız iyi ama oyunda pas yüzdesini daha yüksek yaparsak, daha farklı bir skor da olabilirdi" dedi.
Şenol Güneş: İyi başlamak önemliydi
23.03.2019 - 01:54 | Son Güncelleme: 23.03.2019 - 01:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0'lık Arnavutluk galibiyeti sonrası, "İyi başlamak ve iyi bitirmek gerekiyor. Moldova maçıyla bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Etiketler : şenol güneş,milli takım,
612026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/612026.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
26
17
7
2
41
13
28
58
2
Galatasaray
26
15
7
4
55
27
28
52
3
Beşiktaş
26
13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
26
12
7
7
45
36
9
43
5
Malatyaspor
26
10
7
9
37
33
4
37
6
Konyaspor
26
8
11
7
32
30
2
35
7
Antalyaspor
26
10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
26
8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
26
5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
22
18
Akhisar Bld.Spor
26
5
6
15
27
44
-17
21
29. Hafta Maçları
19.4.2019
Kasımpaşa - Bursaspor
20.4.2019
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
20.4.2019
Akhisarspor - Antalyaspor
20.4.2019
Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
21.4.2019
Galatasaray - Kayserispor
21.4.2019
Mke Ankaragücü - Atiker Konyaspor
21.4.2019
Medipol Başakşehir Fk - Çaykur Rizespor
21.4.2019
Alanyaspor - Fenerbahçe
22.4.2019
Sivasspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
26
13
8
5
39
18
21
47
5
Gazişehir Gaziantep
26
13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
26
13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
26
12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
26
11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
26
10
5
11
26
30
-4
35
12
Adanaspor
26
7
9
10
30
31
-1
30
13
İstanbulspor
26
5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
26
6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
83
-75
-1