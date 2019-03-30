Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Göreve geldiğinde takımı Hollandalı teknik adamlara emanet eden Başkan Ali Koç, Cocu ve Koeman dönemlerinde Samandıra’da fazla mesai yapıyordu. Sahada tel tel dökülen sarı-lacivertliler puanları bol kepçeden dağıtırken, teknik adamların bu süreci yönetememesi Başkan Koç’un sırtına fazladan yük bindirmişti. Kulübü ekonomik darboğazdan çıkarmakla boğuşan Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli’nin de beklenen hamleleri yapamaması sebebiyle sık sık Samandıra ve soyunma odası ziyaretleri gerçekleştiriyordu. Başkan, ancak takım Ersun Yanal’a teslim edilince rahat bir nefes alabildi. Ali Koç, Yanal’ın göreve gelmesinden beri sadece Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularla buluştu.

Herkes rahat etti

Teknik direktörlük koltuğuna oturan Ersun Yanal, takımın bütün sorumluluğunu üstlenirken oyuncuların sadece performanslarıyla değil, psikolojik durumlarıyla da yakından ilgileniyor. Takım, Hoca’nın bu yaklaşımına müspet reaksiyon gösterirken Başkan da mali ve idari işlerle daha yoğun bir şekilde ilgilenme imkânı yakaladı. Yanal’ın varlığı Ali Koç’un hem iş yükünü hem de üzerindeki baskıyı azalttı. Uyum içine çalışan ikili zaman zaman bir araya geliyor. Bu toplantılarda Yanal, Başkan’a takımla ilgili bilgi verirken aynı zamanda gelecek planlaması yapılıyor. Yanal’ın gelmesiyle yakalanan hava, en çok da eleştiri oklarının hedefindeki Comolli’yi rahatlatmış oldu.

Fener çok hırslı

Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla noktalandı. Sarı-lacivertli oyuncuların oldukça istekli ve hırslı oluşu dikkati çekti.

İsmail direniyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İsmail Köybaşı, Eskişehir karşısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hazırlık maçında attığı iki golle Ersun Yanal’dan forma isteyen İsmail’in Ankaragücü maçında şans bulabileceği öğrenildi.

Çok güzel ağırlandık

Samandıra’da Fenerbahçe’ye misafir olan Eskişehirspor, karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilere teşekkür etti. Kırmızı-siyahlılar “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, yöneticilere ve teknik heyete gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkürü borç biliriz” mesajı yayımladı.

Mazeretimiz kalmadı

Ankaragücü deplasmanına hazırlanan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını net bir dille uyardı. “Camianın daha fazla puan kaybına tahammülü yok” diyen Yanal “Bizim bahanemiz kalmadı. Bu desteğe gereken cevabı vermek zorundayız” ikazı yaptı.

Ölmek gerekiyorsa ilk ölen ben olurum

Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, sarı-lacivertli taraftarları coşturacak açıklamalar yaptı. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan, affedildikten sonra ise takımı ateşleyen oyuncuların başında gelen Dirar “Ben takımım ve taraftarlar için varımı yoğumu veririm. Fenerbahçe’nin futbolcusuyum ve Fenerbahçe sahaya çıktığında ölmek gerekecekse ilk ölecek isim benim” sözleriyle aidiyet duygusunu dile getirdi. Kalan maçları kazanıp ligi en iyi şekilde bitireceklerini söyleyen Faslı yıldız, Galatasaray derbisine ayrı bir parantez açarken “Her maçı kaybedebilirsiniz ama derbileri asla. Türkiye’deki derbiler bambaşka” dedi. Dirar, Başkan Ali Koç için ise “O, Fenerbahçe’nin geleceğini inşa ediyor” tanımlamasında bulundu.