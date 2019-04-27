Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de bir spor kültürü inşa etme hedefiyle göreve gelen Başkan Ali Koç bir defa daha sözünden caymak üzere. Teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu’yu oturtan Koç “Umarım görev sürem boyunca çalıştığım tek hoca olur” dediği Hollandalıyı 15 maç sonra göndermişti. Başkan sonrasında ise takımı “Kesinlikle çalışmayı düşünmüyoruz” ifadesine rağmen Ersun Yanal’a teslim etmişti. Ali Koç’un şimdi de bütün eleştirilere rağmen ısrarla arkasında durduğu sportif direktör Damien Comolli konusunda benzer bir kontraya hazırlanıyor. Fransız futbol adımıyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Veda hazırlığı başladı

Yetkileri büyük ölçüde kısıtlanan Comolli, transferlerde de karar verici değil, pazarlık yapıcı seviyesine çekilmişti. Sezon başından beri yaşanan krizlerde çözüm üreten adam olması beklenirken, kayıpları oynayan Fransız’ın altyapı ve kurumsal kimlik oluşturulmasına yoğunlaşacağı vurgulanmıştı. Sezon sonunda istifası istenecek Damien Comolli’nin talebe olumlu cevap vermemesi hâlinde gönderileceği ifade ediliyor. Yönetimin gerekirse sportif direktörün tazminatını ödeyerek yolları ayıracağı sızan haberler arasında. Ancak sportif direktörlük konusunda taviz verilmeyecek. Yönetim bu pozisyona başka bir isim getirecek.

Gözler başkanda

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün saat 10.30’da Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştirilecek. Vefa Küçük başkanlığında yapılacak toplantıya Başkan Ali Koç da katılacak. Koç’un özellikle mali konular ve ‘Fener ol’ kampanyasında gelinen son nokta hakkında üyeleri bilgilendirilmesi bekleniyor.

Son altı maçın beşi berabere

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’de bu akşam yapacakları maçla 123. defa karşı karşıya gelecek. Kırk beş yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin galibiyetlerde 48-38 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Kadıköy’de oynanan son altı maçın beşi beraberlikle bitti.

Kazanmaya mecburuz

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamlarken, Ersun Yanal oyuncularından galibiyet sözü aldı. Antrenman öncesi bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam “Artık kaybetmeye tahammülümüz yok. Alanya maçını unutun. Her şeyi geride bırakın ve bu maçı kazanın” derken sarı-lacivertli oyuncular hocalarına galibiyet için söz verdi.