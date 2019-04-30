Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid, İspanya’da düzenlenecek olan Final-Four’a adını yazdırırken, son bilet ise yarın İstanbul’da sahibini bulacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20.00’de başlayacak dev mücadelede Anadolu Efes ile Barcelona, Final-Four vizesi için parkeye çıkacak. Efes, serinin ilk karşılaşmasını İstanbul’da 75-68 kazanmış, ikinci maçı 72-74 kaybetmişti. Barcelona’da oynanan üçüncü karşılaşmayı 102-68 kazanan Anadolu Efes, dördüncü maçta 72-82 yenilmiş ve seride durum 2-2’ye gelmişti.

18 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Avrupa sahnesindeki 656. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 655 karşılaşmada 362 galibiyet ve 293 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 408. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 407 karşılaşmada 205 galibiyet ve 202 mağlubiyet elde etti. Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu mücadelelerden 11 galibiyet, 19 mağlubiyet çıkardı. Efes, yarın sahasında Barcelona’yı devirmesi halinde 18 yıllık Final-Four hasretini de dindirecek.