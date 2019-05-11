Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen Gözde Yılmaz'ı renklerine bağladı. 1.95 boyundaki pasör çaprazı, gelecek sezon sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Gözde Yılmaz'a VakıfBank'a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Gözde Yılmaz, VakıfBank'ta
11.05.2019 - 18:43 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 20:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı VitrA ile yollarını ayıran Gözde Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kaynak: AA
Etiketler : Gözde Yılmaz,VakıfBank,voleybol,
623782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623782.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
18
9
4
64
29
35
63
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0